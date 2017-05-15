Московские аэропорты готовы разрешить проход по билету на смартфоне — RNS

Московские аэропорты «Шереметьево», «Домодедово» и «Внуково» готовы внедрить оборудование, позволяющее пассажирам проходить по электронному билету, выведенному на экран смартфона, пишет RNS.

Соответствующие поправки в приказ Минтранса должны вступить в силу в августе этого года. Пассажиры смогут пройти на посадку без распечатки электронного билета. Но как сказали RNS в Минтрансе, пока документ находится на стадии публичного обсуждения.

Как отмечает агентство, действующее законодательство предусматривает две взаимоисключающие нормы: по одной из них электронный посадочный талон имеет ту же юридическую силу, что и распечатанный на бумаге; по другой — от пассажиров требуется наличие штампа о прохождении досмотра на бумажном билете.

«Шереметьево» уже использует оборудование для считывания электронных посадочных талонов в зоне вылета внутренних рейсов терминала D. При этом оборудование предусматривает сканирование и бумажных, и электронных посадочных документов одновременно.

Во «Внуково» заявили о наличии всего необходимого оборудования для пропуска пассажиров по билетам на смартфонах. В «Домодедово» соответствующая система тоже есть, ее сейчас тестируют.