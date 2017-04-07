Как открывали «Домодедово»
Начало работы аэропорта в архивных фотографиях
55 лет назад – 7 апреля 1962 г. вышел приказ «Об организации Московского аэропорта Домодедово»
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На конец 1962 г. в службах аэропорта было занято 415 человек, из них 58 инженеров и 43 техника различных специальностей
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Первый пассажирский рейс по маршруту «Домодедово - Свердловск - Домодедово» состоялся 25 марта на самолете Ту-104
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Официальное открытие аэровокзала состоялось в мае 1965 г.
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Первые рейсы выполнялись в Новосибирск, Владивосток, Хабаровск, Петропавловск-Камчатский, Ташкент, Фрунзе, Алма-Ату, Ош, Душанбе и Караганду, позже был открыт рейс в Магадан
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У валютного магазина «Березка»
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Вторая взлетно-посадочная полоса была введена в эксплуатацию в 1968 г.
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Пассажиры аэропорта
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В 1966 г. из «Домодедово» начались полеты ИЛ-62 – первого советского реактивного пассажирского самолета межконтинентальной дальности
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Работники аэропорта, 1960-е гг.
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Автобусы для перевозки пассажиров были открытыми
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Обслуживание Ту-104 цехом бортового питания
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Зал аэропорта
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Работа в диспетчерской
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Подъезд к аэропорту, 1960-е гг.
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