Транспорт

Как открывали «Домодедово»

Начало работы аэропорта в архивных фотографиях
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55 лет назад – 7 апреля 1962 г. вышел приказ «Об организации Московского аэропорта Домодедово»
Пресс-служба «Домодедово»
55 лет назад – 7 апреля 1962 г. вышел приказ «Об организации Московского аэропорта Домодедово»
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На конец 1962 г. в службах аэропорта было занято 415 человек, из них 58 инженеров и 43 техника различных специальностей
Пресс-служба «Домодедово»
На конец 1962 г. в службах аэропорта было занято 415 человек, из них 58 инженеров и 43 техника различных специальностей
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Первый пассажирский рейс по маршруту «Домодедово - Свердловск - Домодедово» состоялся 25 марта на самолете Ту-104
Пресс-служба «Домодедово»
Первый пассажирский рейс по маршруту «Домодедово - Свердловск - Домодедово» состоялся 25 марта на самолете Ту-104
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Официальное открытие аэровокзала состоялось в мае 1965 г.
Пресс-служба «Домодедово»
Официальное открытие аэровокзала состоялось в мае 1965 г.
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Первые рейсы выполнялись в Новосибирск, Владивосток, Хабаровск, Петропавловск-Камчатский, Ташкент, Фрунзе, Алма-Ату, Ош, Душанбе и Караганду, позже был открыт рейс в Магадан
Пресс-служба «Домодедово»
Первые рейсы выполнялись в Новосибирск, Владивосток, Хабаровск, Петропавловск-Камчатский, Ташкент, Фрунзе, Алма-Ату, Ош, Душанбе и Караганду, позже был открыт рейс в Магадан
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У валютного магазина «Березка»
Пресс-служба «Домодедово»
У валютного магазина «Березка»
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Вторая взлетно-посадочная полоса была введена в эксплуатацию в 1968 г.
Пресс-служба «Домодедово»
Вторая взлетно-посадочная полоса была введена в эксплуатацию в 1968 г.
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Пассажиры аэропорта
Пресс-служба «Домодедово»
Пассажиры аэропорта
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В 1966 г. из «Домодедово» начались полеты ИЛ-62 – первого советского реактивного пассажирского самолета межконтинентальной дальности
Пресс-служба «Домодедово»
В 1966 г. из «Домодедово» начались полеты ИЛ-62 – первого советского реактивного пассажирского самолета межконтинентальной дальности
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Работники аэропорта, 1960-е гг.
Пресс-служба «Домодедово»
Работники аэропорта, 1960-е гг.
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Автобусы для перевозки пассажиров были открытыми
Пресс-служба «Домодедово»
Автобусы для перевозки пассажиров были открытыми
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Обслуживание Ту-104 цехом бортового питания
Пресс-служба «Домодедово»
Обслуживание Ту-104 цехом бортового питания
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Зал аэропорта
Пресс-служба «Домодедово»
Зал аэропорта
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Работа в диспетчерской
Пресс-служба «Домодедово»
Работа в диспетчерской
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Подъезд к аэропорту, 1960-е гг.
Пресс-служба «Домодедово»
Подъезд к аэропорту, 1960-е гг.
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  • 55 лет назад – 7 апреля 1962 г. вышел приказ «Об организации Московского аэропорта Домодедово»
  • На конец 1962 г. в службах аэропорта было занято 415 человек, из них 58 инженеров и 43 техника различных специальностей
  • Первый пассажирский рейс по маршруту «Домодедово - Свердловск - Домодедово» состоялся 25 марта на самолете Ту-104
  • Официальное открытие аэровокзала состоялось в мае 1965 г.
  • Первые рейсы выполнялись в Новосибирск, Владивосток, Хабаровск, Петропавловск-Камчатский, Ташкент, Фрунзе, Алма-Ату, Ош, Душанбе и Караганду, позже был открыт рейс в Магадан
  • У валютного магазина «Березка»
  • Вторая взлетно-посадочная полоса была введена в эксплуатацию в 1968 г.
  • Пассажиры аэропорта
  • В 1966 г. из «Домодедово» начались полеты ИЛ-62 – первого советского реактивного пассажирского самолета межконтинентальной дальности
  • Работники аэропорта, 1960-е гг.
  • Автобусы для перевозки пассажиров были открытыми
  • Обслуживание Ту-104 цехом бортового питания
  • Зал аэропорта
  • Работа в диспетчерской
  • Подъезд к аэропорту, 1960-е гг.
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