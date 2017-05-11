Российские авиакомпании увеличили перевозку пассажиров в апреле на 24%

Российские авиакомпании в апреле 2017 г. увеличили перевозку пассажиров на 24,1% по сравнению с показателем за аналогичный период 2016 г. - до 7,39 млн. Как следует из материалов Росавиации, за январь - апрель 2017 г. авиаперевозки выросли на 20,6% до 27,09 млн пассажиров.

Пассажирооборот российских авиакомпаний в апреле увеличился на 26,9%, достигнув 18,23 млрд пассажиро-километров, в январе - апреле - на 24,6% до 68,1 млрд пассажиро-километров.

Лидером пассажирских перевозок стал «Аэрофлот», который за апрель 2017 г. перевез 2,62 млн пассажиров (рост на 15,3% по сравнению с показателем за аналогичный период 2016 г.).

Пассажиропоток авиакомпании «Россия» вырос на 54,7% до 774 020 человек, авиакомпании «Сибирь» - на 5,4% до 701 690 человек, «Ютэйр» - на 21% до 547 590 человек, а «Уральских авиалиний» - на 25,9% до 535 650 человек.