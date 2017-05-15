«Роснефтегаз» не будет платить дивиденды за весь 2016 год из-за убытка

«Роснефтегаз», владеющий крупными пакетами акций «Роснефти», «Газпрома», «Интер РАО», не будет платить дивиденды за весь 2016 г. в дополнение к выплаченным в течение года промежуточным дивидендам в размере 717 млрд руб. из-за полученного в прошлом году убытка.

Как сообщил «Интерфаксу» источник, знакомый с ходом подготовки документа, Росимущество и Минэнерго уже согласовали проект соответствующей директивы.

В течение 2016 г. «Роснефтегаз» выплатил в бюджет 717 млрд руб.: всю сумму дохода от продажи 19,5% акций «Роснефти» (692,395 млрд руб.) и 24,61 млрд руб. промежуточных дивидендов за девять месяцев 2016 г. (ранее раскрывалась информация о выплате только 18,5 млрд руб. за девять месяцев), следует из пояснительной записки к проекту директивы.

«Роснефтегаз» получил в 2016 г. убыток в размере 90,443 млрд руб. В 2015 г. у компании, по данным системы «СПАРК-Интерфакс», была прибыль в 149,36 млрд руб.

Принимая во внимание, что «Роснефтегаз» по итогам 2016 г. получил чистый убыток, предлагается за весь год вдобавок к промежуточным дивиденды не выплачивать, сообщил агентству источник, знакомый с позицией ведомств.