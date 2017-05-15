Путин: при исчислении дивидендов с «Газпрома» не будет учитываться бумажная прибыль

Путин прежде всего поправил, что решение еще не принято, но при принятии решения будет учитываться большая бумажная прибыль «Газпрома» в этом году

Президент Владимир Путин после форума Belt and road проводил пресс-конференцию и ответил в том числе на вопрос «Ведомостей», сколько дивидендов будет платить Газпром в этом году.

С прошлого года все госкомпании должны платить 50%, в этом году правительство уже выпустило поручение Минэкономразвития – ориентироваться на 50% прибыли по МСФО для всех госкомпаний (кроме «Роснефти», которая формально не госкомпания). Для «Газпрома» не было сделано исключения.

Путин прежде всего поправил, что решение еще не принято, но при принятии решения не будет учитываться «большая бумажная прибыль» «Газпрома» в этом году.

«Дело в том, что мы переходим на международную систему отчетности, а есть наша отечественная система учета. По МСФО у такой компании, как "Газпром", большая прибыль, но она бумажная, она на бумаге, реального денежного потока нет. Поэтому, когда правительство будет принимать решение по этому вопросу, оно, безусловно, будет учитывать реалии, а не бумажную составляющую доходов компании. Исходя именно из этого и будет принято окончательное решение», – сказал Путин (цитата по ТАСС).

Акции компании после заявления Путина подешевели: к 13.04 мск котировки «Газпрома» упали на 1,04% до 130,82 руб. за ценную бумагу.

Чистая прибыль «Газпрома» по МСФО в 2016 г. выросла на 21% до 951,6 млрд руб. Почти половина (464 млрд руб.) – бумажный доход за счет курсовых разниц. Минфин ожидал, что чистая прибыль «Газпрома» по МСФО по итогам года может составить 893 млрд руб., следует из проекта бюджета.

«Газпром» еще в прошлом году просил об исключении. Основания для исключения в этом году – большая инвестпрограмма компании, она должна обнулить ее денежный поток. «Газпрому» придется занимать, чтобы выплатить дивиденды в размере 50% прибыли по МСФО, говорил аналитик «Атона» Александр Корнилов. По его прогнозам, денежный поток монополии в этом году может стать даже отрицательным, но монополия может занимать – отношение чистого долга к EBITDA на уровне 1,6.

По итогам 2015 г. «Газпром» направил на дивиденды 186,8 млрд руб. (только 24% чистой прибыли по МСФО).