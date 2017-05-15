Сергея Иванова-младшего в совете директоров «Роснефтегаза» может сменить Валерий Назаров

Руководитель «Росагролизинга» Валерий Назаров может сменить президента Алроса Сергея Иванова-младшего в совете директоров «Роснефтегаза», пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на два знакомых с происходящим источника. «Роснефтегаз» на 100% принадлежит государству и владеет 50% плюс 1 акция «Роснефти», 10,97% «Газпрома» и 26,36% «Интер РАО». Кандидатуры в советы директоров вносит в правительство Минэкономики по согласованию с Росимуществом. В первоначальном варианте, представленном в кабмин в январе, кандидатуры Назарова не было, она появилась на этапе согласования, уже после того, как высказалось Росимущество. Собеседники издания не исключают, что Назаров мог стать креатурой Минэнерго, но, возможно, и эта конфигурация не окончательна.

Иванов-младший, сын спецпредставителя президента по экологии, сообщил изданию, что его в совет директоров традиционно выдвигает Росимущество, а сам он «выход из совета не инициировал и не планировал». Президент «Алросы» отдельно отметил, что вознаграждение члена совета директоров «Роснефтегаза» он перечисляет на благотворительность.

Назарова можно считать «вполне комфортной фигурой» для исполнительного директора «Роснефти» Игоря Сечина, в чьи интересы, как считается, входит «Роснефтегаз», отмечает собеседник издания в правительстве. По его данным, Сечин и Назаров знакомы еще по Санкт-Петербургу. По приезде в Москву с 2004 по 2008 г. Назаров возглавлял главное контрольное управление в ранге замруководителя администрации президента. Уходя на позицию гендиректора «Росагролизинга», получил от бывших коллег характеристику «в высшей степени лояльного» чиновника. По данным издания, Назаров был помощником Сечина в качестве председателя совета директоров «Роснефти» с 2004 по 2012 г.