Чистая прибыль «Газпрома» по РСБУ в I квартале снизилась на 42%

В I квартале 2017 г. «Газпром» получил чистую прибыль по РСБУ в размере 107,64 млрд руб., что на 42% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом говорится в отчете компании. За январь-март 2016 г. «Газпром» получил 187,207 млрд руб. чистой прибыли.

Суммарная выручка снизилась менее чем на 1% до 1 трлн 183,151 млрд руб. При этом себестоимость подскочила на 12% до 654,388 млрд руб., что привело к снижению валовой прибыли на 12% до 530 млрд руб.

Выручка от продажи газа снизилась на 2% до 856 млрд руб. На российском рынке она увеличилась на 6,53% за счет роста на 8,14% объемов реализации газа при незначительном снижении средней расчетной цены.

Оценка годовой добычи «Газпрома» с учетом итогов работы в I квартале составляет 442,3 млрд куб. м. В 2016 г. компания добыла 419,1 млрд куб. м голубого топлива. Добычу газа всего по России в 2017 г. «Газпром» оценивает в 656,8 млрд куб. м после 635,5 млрд куб. м в 2016 г.