«Газпром» и CNPC обсуждают точные сроки начала поставок газа по «Силе Сибири»

«Газпром» и CNPC начали обсуждение точных сроков начала поставок газа по газопроводу «Сила Сибири», сообщила российская компания по итогам прошедших в Пекине переговоров председателя правления «Газпрома» Алексея Миллера и председателя совета директоров CNPC Ван Илиня.

Контракт на поставку до 38 млрд куб. м газа в Китай был подписан в мае 2014 г., а вступил в силу только в мае 2015 г. – именно с этого момента ведется отсчет 4–6 лет до момента начала поставок: с мая 2019 г. по май 2021 г.

«Газпром» отмечает, что «работы по "восточному" маршруту поставок российского газа в Китай идут по графику».

11 мая был введен в эксплуатацию временный двусторонний пункт пропуска через границу для строительства подводного перехода газопровода «Сила Сибири» через реку Амур.