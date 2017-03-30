Petrochina направит до $3,2 млрд на строительство «Силы Сибири»

Китайская нефтегазовая компания Petrochina («дочка» государственной CNPC) в 2017 г. планирует направить на строительство трубопроводной инфраструктуры, в том числе на «восточный маршрут» «Силы Сибири» и второй китайско-российский нефтепровод (расширение отвода от нефтепровода Восточная Сибирь - Тихий океан), 22,2 млрд юаней ($3,2 млрд по текущему курсу).

«Ожидается, что капитальные затраты в сегменте газа и трубопроводов в 2017 г. составят 22,2 млрд юаней, которые в основном будут направлены на строительство ключевых нефте- и газопроводных трасс, такие как четвертый газопровод Shaanxi-Beijing, "восточный маршрут" "Силы Сибири" и второй китайско-российский нефтепровод», - говорится в отчете компании.