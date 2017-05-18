Bloomberg оценил в $35 млрд потери богатейших людей мира за минувшие сутки

Bloomberg подсчитал потери богатейших людей мира из-за последних политических скандалов вокруг президента Дональда Трампа, сообщает ТАСС. Суммарное состояние 500 богачей из Bloomberg Billionaire Index за минувшую среду, 17 мая, сократилось примерно на $35 млрд. В этот день на рынках США произошел крупнейший обвал с сентября. Bloomberg связывает его с разочарованием на Уолл-стрит, которая ранее возлагала большие надежды на Трампа, обещавшего понизить налоги и дерегулировать экономику, а также с последними разоблачениями о президенте. На днях The New York Times узнала, что Трамп поделился с российскими дипломатами засекреченной информацией, а также, что президент просил недавно уволенного директора ФБР Джеймса Коми прекратить расследование в отношении давно уволенного советника президента по нацбезопасности Майкла Флинна.

За минувшие сутки Билл Гейтс потерял около $1 млрд из-за снижения котировок Microsoft более чем на 2%, по оценке Bloomberg, его состояние уменьшилось примерно до $86,6 млрд.

Руководитель Amazon Джефф Безос потерял $1,7 млрд на падении котировок ритейлера на 2,2%. Теперь его состояние оценивается в $81,9 млрд. Его обогнал бывший ранее на третьем месте в рейтинге богатейших людей мира основатель испанского текстильного концерна Inditex и торговой марки Zara Амансио Ортега. В среду он потерял $355 млн, теперь у него, по оценке агентства, $83,2 млрд.

Сооснователь Facebook Марк Цукерберг обеднел на $2 млрд, акции его компании подешевели на 3,3%. Теперь у Цукерберга осталось $62,3 млрд.