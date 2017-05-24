В АФК «Система» прокомментировали повышенние искового требования «Роснефти»

Официальный представитель АФК «Система» Сергей Копытов заявил, что повышение исковых требований «Роснефти» до 170,6 млрд руб. – это из области «ненаучной фантастики».

«Мы и по поводу предыдущей суммы требований говорили, что она абсолютно не обоснована. А 170,6 млрд (руб.) — это уже из области ненаучной фантастики», — заявил RNS Копытов.

Ранее «Роснефть» увеличила сумму исковых требований к АФК «Система» с 106,6 млрд руб. до 170,6 млрд руб.

«Сумма исковых требований составляет 170,6 млрд руб. Мы увеличили сумму на оценку обесценения рубля», — пояснил пресс-секретарь «Роснефти» Михаил Леонтьев.

15 мая Арбитражный суд Республики Башкортостан принял к производству иск «Роснефти» и «Башнефти» к АФК «Система». Рассмотрение иска было назначено на 6 июня.