Акции АФК «Система» дешевеют более чем на 6%

Акции АФК «Система» на Московской бирже на 11.38 мск дешевеют на 6,25%. На момент открытия торгов они упали на 17%.

Стоимость акции на минимуме во время открытия торгов в 10.00 мск упала до отметки 11,255 руб. за бумагу. Позже стоимость акции скорректировалась до 12,745 руб.

Сегодня стало известно, что «Роснефть» увеличила исковые требования к АФК «Система» до 170,6 млрд руб. Ранее сообщалось, что общая сумма иска составила 106,6 млрд руб. Представитель «Роснефти» Михаил Леонтьев уточнил, что требования выросли в связи с пересчетом стоимости рубля.