«Лукойл» выполнит решение о сокращении нефтедобычи, если оно будет принято

«Лукойл» выполнит решение о сокращении нефтедобычи, если будет принято решение о его пролонгации на девять месяцев, сообщил президент компании Вагит Алекперов.

«Решение принимает Минэнерго, а не отдельно взятые компании. Поэтому если министерство примет, мы конечно, выполним эти решения», - сказал он.

Ранее стало известно, что Министерский комитет по мониторингу выполнения странами ОПЕК и не-ОПЕК соглашения о сокращении добычи рекомендовал продлить его действие еще на девять месяцев.

На этих данных стоимость июльских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 18:00 мск выросла на $0,15 (0,28%) до $54,30 за баррель. Июльские фьючерсы на нефть WTI на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) подорожали к этому времени на $0,10 (0,19%) - до $51,57 за баррель.