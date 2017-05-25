Стоимость нового газона на «Зенит-арене» превысит 21 млн рублей — «Фонтанка»

Нового газон на «Арене Санкт-Петербург» обойдется более чем в 21 млн руб., сообщает «Фонтанка» со ссылкой на источник в комитете по строительству. «Точно сказать, в какую сумму обошелся газон на “Арене Санкт-Петербург”, я не могу, но точно выше 21 млн руб.», — сказал собеседник издания.

Ранее вице-губернатор Санкт-Петербурга Владимир Кириллов сообщил, что новый газон на стадионе «Арена Санкт-Петербург» появится 28 мая. «Побывал сегодня на “Арене Санкт-Петербург”. Посмотрел на убранное поле. Там сейчас идет уплотнение грунта. 28 мая — последний срок, когда газон будет полностью постелен и начнется его прошивка. 2-3 июня мы передадим все стадионы оргкомитету ЧМ-2018 для дальнейшей эксплуатации», — сказал Кириллов.

Новый газон выращивался в Гатчине 4 года. Производитель — компания Queens Grass International. Расходы возьмут на себя футбольный клуб «Зенит» и компания «Бамард», ответственная за постилку предыдущего газона.