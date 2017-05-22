На «Зенит-арене» срезают газон – «Фонтанка»

Как сообщает «Фонтанка», на стадионе «Зенит-арена» на Крестовском острове начали менять газон. Об этом изданию рассказали неназванные источники. По их информации, рабочие уже срезали полосу травы от одних футбольных ворот до других.

Ранее издание сообщало, что есть два варианта спасения поля на новом стадионе. Первый – прошить поле синтетическими нитями, этот способ должны были опробовать на небольшом участке газона, чтобы оценить его эффективность. Второй вариант – покрытие всего поля рулонным газоном, отмечало издание.

Председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер отмечал, что из-за некачественного покрытия спортсмены могут получить травму: «бутсы утопают в газоне, мяч отскакивал по абсолютно непредсказуемой траектории».