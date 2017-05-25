Анонс «Ведомостей» на 26 мая 2017 года
В завтрашнем номере газеты и на сайте www.vedomosti.ru вы сможете узнать подробности о том, что
страховые накопительные полисы обогнали инфляцию, но не депозиты;
есть простой рецепт предпринимателю защититься от провокации взятки;
Китай фактически привязал юань к доллару.
А также читайте эксклюзив «Ведомостей»: ростовский строитель стал зарабатывать миллионы на козьем молоке
и статью на полосе «Комментарии»: связан ли терроризм с ростом миграции?
И это лишь малая часть информации, которую предлагают вам завтрашние «Ведомости».