Анонс «Ведомостей» на 22 мая 2017 года

В завтрашнем номере газеты и на сайте www.vedomosti.ru вы сможете узнать подробности о том, что

обнаружены сходные бизнес-интересы Геннадия Тимченко и Ильи Елисеева;

каждый робот сокращает занятость на три рабочих места, а зарплаты - на 0,25%;

алмазная индустрия страдает из-за поколения миллениалов.

А также читайте эксклюзив «Ведомостей»: кто такой спецпрокурор по России Роберт Мюллер

и статью на полосе «Комментарии»: о специфике экономики футбола в России.

И это лишь малая часть информации, которую предлагают вам завтрашние «Ведомости».