Анонс «Ведомостей» на 22 мая 2017 года
В завтрашнем номере газеты и на сайте www.vedomosti.ru вы сможете узнать подробности о том, что
обнаружены сходные бизнес-интересы Геннадия Тимченко и Ильи Елисеева;
каждый робот сокращает занятость на три рабочих места, а зарплаты - на 0,25%;
алмазная индустрия страдает из-за поколения миллениалов.
А также читайте эксклюзив «Ведомостей»: кто такой спецпрокурор по России Роберт Мюллер
и статью на полосе «Комментарии»: о специфике экономики футбола в России.
И это лишь малая часть информации, которую предлагают вам завтрашние «Ведомости».