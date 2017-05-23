Анонс «Ведомостей» на 24 мая 2017 года

В завтрашнем номере газеты и на сайте www.vedomosti.ru вы сможете узнать подробности о том, что

реформа контроля не работает, проверяют бизнес все равно часто;

правнук Генри Форда Билл рассказал, как выживет Ford в мире автомобилей, мало похожих на нынешние;

LADA и Toyota – самые продаваемый б/у автомобили в России.

А также читайте эксклюзив «Ведомостей»: в России считается нормой высокая текучка на производстве, но есть исключения из правил

и статью на полосе «Комментарии»: как выдать стагнацию за изменения.

И это лишь малая часть информации, которую предлагают вам завтрашние «Ведомости».