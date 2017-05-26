«Русснефть» может выплатить $40 млн дивидендов на «префы» за 2016 год

Совет директоров «Русснефти» рекомендовал годовому собранию акционеров принять решение о выплате дивидендов по кумулятивным привилегированным акциям за 2016 г. в размере около $40 млн из чистой прибыли в размере 13,844 млрд руб., говорится в сообщении компании.

Также рекомендовано направить 4,804 млн руб. на формирование резервного фонда, а оставшуюся часть чистой прибыли не распределять, дивиденды по обыкновенным акциям не выплачивать. Дата закрытия реестра для получения дивидендов – 17 июля.