Максим Митрофанов стал советником председателя правления ФК «Зенит»

Бывший генеральный директор ФК «Зенит» Максим Митрофанов занял должность советника председателя правления клуба по стадиону и спортивной инфраструктуре. Об этом сообщается на официальном сайте сине-бело-голубых.

На посту гендиректора Максимова сменил Сергей Фурсенко, об этом стало известно накануне.

Константин Сарсания назначен спортивным директором ФК «Зенит». «Мне всегда было приятно работать под руководством Сергея Фурсенко, поэтому я с большой радостью принял предложение», — сказал Сарсания.