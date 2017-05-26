На этом посту он сменил Максима Митрофанова, который руководил клубом больше десяти лет

Сергей Фурсенко снова возглавил футбольный клуб «Зенит» Илья Питалев / РИА Новости

Фурсенко назначен на должность единогласным решением членов совета директоров клуба, говорится в сообщении «Зенита». В организационную структуру клуба вносятся изменения – вместо должности гендиректора в клубе вводится единоличный исполнительный орган в лице председателя правления клуба и президента, которую и займет Сергей Фурсенко. Изменения вводятся «с целью достижения высоких спортивных результатов и улучшения функционирования клуба», говорится в сообщении ФК «Зенит». До завершения корпоративных процедур Фурсенко будет исполнять функции гендиректора клуба.

Приказ о назначении нового главы клуба подписал председатель cовета директоров АО «ФК Зенит» Александр Дюков.

Фурсенко сменит на этом посту Максима Митрофанова, который был гендиректором «Зенита» с 2007 г.

Сергей Фурсенко родился 11 марта 1954 г. в Ленинграде. Окончил Ленинградский политехнический институт. С 2003 по 2008 г. был генеральным директором дочернего предприятия ПАО «Газпром» «Лентрансгаз». В конце 2005 г. Сергей Фурсенко был назначен председателем совета директоров «Зенита», а в январе 2006 г. стал президентом клуба и занимал эту должность до 2008 г. С января 2010 г. по июнь 2012 г. он занимал должность президента РФС. Во время президентства Фурсенко в 2007 г. «Зенит» впервые стал чемпионом России.

Максим Митрофанов стал гендиректором «Зенита» 1 января 2007 г. При нем «Зенит» четыре раза становился чемпионом России (2007, 2010, 2012, 2015) и в 2008 г. выиграл Кубок УЕФА и Суперкубок УЕФА. Также при Митрофанове «Зенит» совершил один из самых крупных трансферов в российском футболе – переход бразильского игрока Халка (Живанилду Виейра де Соуза) из «Зенита» в шанхайский SIPG FC. Номинальная стоимость контракта с китайцами составила 55,8 млн евро плюс бонусная часть за удачные выступления Халка в составе китайской команды, а чистую прибыль от этой сделки «Зенит» оценил в сумму около 45 млн евро с учетом амортизации. Халка и бельгийского футболиста Акселя Витселя «Зенит» купил в 2012 г. за 80 млн евро.

Представитель «Газпрома» пока не ответил на запрос «Ведомостей». Связаться с Максимом Митрофановым и Сергеем Фурсенко пока не удалось.

Основной акционер «Зенита» - Газпромбанк, генеральный спонсор клуба - «Газпром». По данным «СПАРК-Интерфакса», выручка ФК «Зенит» за 2015 г. – 9,9 млрд руб., прибыль – 229 млн руб. Бюджет клуба – 150–170 млн евро, говорил Митрофанов в интервью ТАСС в марте 2016 г.

Последний сезон был для «Зенита» неудачным и с точки зрения результатов, и с точки зрения развития игроков, вину за это могли возложить не только на тренера, но и на Митрофанова, говорит гендиректор sports.ru Дмитрий Навоша. К назначению Фурсенко он относится с «глубоким скепсисом». Хотя у Фурсенко были успехи в «Зените», но потом у него был серьезный провал в РФС, он привел федерацию к долгам и в итоге вынужден был уйти, говорит Навоша. По его словам, назначение Фурсенко - это «поиск решения в прошлом», что для клуба не самая лучшая стратегия. Навоша уверен, что скоро сменится и тренер «Зенита». Действующий тренер «Зенита» Мирча Луческу пришел в «Зенит» в мае 2016 г.