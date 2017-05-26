Спортивный бизнес

Сергей Фурсенко снова возглавил футбольный клуб «Зенит»

На этом посту он сменил Максима Митрофанова, который руководил клубом больше десяти лет

Фурсенко назначен на должность единогласным решением членов совета директоров клуба, говорится в сообщении «Зенита». В организационную структуру клуба вносятся изменения – вместо должности гендиректора в клубе вводится единоличный исполнительный орган в лице председателя правления клуба и президента, которую и займет Сергей Фурсенко. Изменения вводятся «с целью достижения высоких спортивных результатов и улучшения функционирования клуба», говорится в сообщении ФК «Зенит». До завершения корпоративных процедур Фурсенко будет исполнять функции гендиректора клуба.

Приказ о назначении нового главы клуба подписал председатель cовета директоров АО «ФК Зенит» Александр Дюков.

Фурсенко сменит на этом посту Максима Митрофанова, который был гендиректором «Зенита» с 2007 г.

Сергей Фурсенко родился 11 марта 1954 г. в Ленинграде. Окончил Ленинградский политехнический институт. С 2003 по 2008 г. был генеральным директором дочернего предприятия ПАО «Газпром» «Лентрансгаз». В конце 2005 г. Сергей Фурсенко был назначен председателем совета директоров «Зенита», а в январе 2006 г. стал президентом клуба и занимал эту должность до 2008 г. С января 2010 г. по июнь 2012 г. он занимал должность президента РФС. Во время президентства Фурсенко в 2007 г. «Зенит» впервые стал чемпионом России.

Максим Митрофанов стал гендиректором «Зенита» 1 января 2007 г. При нем «Зенит» четыре раза становился чемпионом России (2007, 2010, 2012, 2015) и в 2008 г. выиграл Кубок УЕФА и Суперкубок УЕФА. Также при Митрофанове «Зенит» совершил один из самых крупных трансферов в российском футболе – переход бразильского игрока Халка (Живанилду Виейра де Соуза) из «Зенита» в шанхайский SIPG FC. Номинальная стоимость контракта с китайцами составила 55,8 млн евро плюс бонусная часть за удачные выступления Халка в составе китайской команды, а чистую прибыль от этой сделки «Зенит» оценил в сумму около 45 млн евро с учетом амортизации. Халка и бельгийского футболиста Акселя Витселя «Зенит» купил в 2012 г. за 80 млн евро.

Представитель «Газпрома» пока не ответил на запрос «Ведомостей». Связаться с Максимом Митрофановым и Сергеем Фурсенко пока не удалось.

Основной акционер «Зенита» - Газпромбанк, генеральный спонсор клуба - «Газпром». По данным «СПАРК-Интерфакса», выручка ФК «Зенит» за 2015 г. – 9,9 млрд руб., прибыль – 229 млн руб. Бюджет клуба – 150–170 млн евро, говорил Митрофанов в интервью ТАСС в марте 2016 г.

Последний сезон был для «Зенита» неудачным и с точки зрения результатов, и с точки зрения развития игроков, вину за это могли возложить не только на тренера, но и на Митрофанова, говорит гендиректор sports.ru Дмитрий Навоша. К назначению Фурсенко он относится с «глубоким скепсисом». Хотя у Фурсенко были успехи в «Зените», но потом у него был серьезный провал в РФС, он привел федерацию к долгам и в итоге вынужден был уйти, говорит Навоша. По его словам, назначение Фурсенко - это «поиск решения в прошлом», что для клуба не самая лучшая стратегия. Навоша уверен, что скоро сменится и тренер «Зенита». Действующий тренер «Зенита» Мирча Луческу пришел в «Зенит» в мае 2016 г.

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