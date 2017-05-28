Рогозин доложил Путину о первом полете МС-21

Вице-премьер России Дмитрий Рогозин доложил президенту Владимиру Путину об успешном первом полете нового российского гражданского самолета МС-21. Об этом сообщается на сайте Кремля.

Ранее Рогозин опубликовал на своей странице в Twitter фото с летных испытаний. «Летаем», — прокомментировал он фотографии.

Путин поздравил с первыми испытаниями президента корпорации «Иркут», генерального конструктора «ОКБ им. А. С. Яковлева» Олега Демченко, коллектив предприятия-производителя и всех работников отрасли.

МС-21 — ближне-среднемагистральный гражданский самолет вместимостью от 150 до 211 пассажиров, который будет производиться в России. Он сменит советские самолеты «Ту», «Як» и «Ан».