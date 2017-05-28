Мантуров прокомментировал первый полет МС-21

Министр промышленности и торговли России Денис Мантуров прокомментировал первый полет нового российского самолета МС-21. «Первый полет нашего новейшего гражданского лайнера МС-21 — историческое событие для глобального рынка авиатехники. Проект вобрал в себя лучшие на сегодняшний день конструкторские решения, технологии, производственные практики. Это серьезный шаг вперед в развитии российского самолето- и двигателестроения», — приводит слова Мантурова пресс-служба Минпромторга.

По словам министра, МС-21 — «наиболее совершенный продукт в мире среди своих аналогов — узкофюзеляжных среднемагистральных самолетов», он превосходит своих конкурентов «благодаря разработанному российскими конструкторами уникальному крылу».

Новый самолет позволит авиаперевозчикам снизить эксплуатационные расходы, добавил Мантуров. Минпромторг рассчитывает к 2037 г. выйти на совокупный объем поставок МС-21 более 1000 самолетов. Сейчас МС-21 предстоит программа летных испытаний и сертификация по российским и международным нормам.