Самолет МС-21 совершил первый полет в Иркутске

Ближне-среднемагистральный самолет МС-21 совершил первый полет в Иркутске, сообщает ТАСС со ссылкой на источник на Иркутском авиационном заводе. «Полет прошел нормально, как планировалось», — сказал собеседник агентства.

В интернете появилась видеозапись, на которой запечатлена посадка МС-21.

МС-21 — первый российский ближне-среднемагистральный самолет. В новой истории России с нуля произвели пока только один гражданский самолет — региональный Sukhoi SuperJet-100 (первый полет осуществлен в 2008 г., эксплуатируется с 2011 г.). МС-21 от него отличается увеличенной дальностью полета (максимально 6400 км против 4578 км) и большим количеством посадочных мест (до 221 против 108).