ФК «Зенит» досрочно расторг контракт с тренером Мирчей Луческу

Совет директоров санкт-петербургского футбольного клуба «Зенит» принял решение о досрочном расторжении контракта с тренером Мирчей Луческу. Об этом сообщается на официальном сайте клуба. «Румынский специалист возглавил сине-бело-голубых 24 мая 2016 г. Вместе с “Зенитом” Луческу выиграл Суперкубок России, вышел в плей-офф Лиги Европы UEFA и стал бронзовым призером чемпионата страны. “Зенит” благодарит Мирчу Луческу и его тренерский штаб за работу и желает удачи в дальнейшей карьере», — говорится в сообщении.

В пятницу и субботу в руководстве «Зенита» произошли перестановки. Сергей Фурсенко занял должность гендиректора футбольного клуба. Он сменил на этом посту Максима Митрофанова, который был назначен советником председателя правления клуба по стадиону и спортивной инфраструктуре. Спортивным директором «Зенита» стал Константин Сарсания.