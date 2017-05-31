ВТБ выдал кредит «Открытию» на покупку алмазного бизнеса «Лукойла»

ВТБ выдал кредит группе «Открытие» на покупку АО «Архангельское геологодобычное предприятие» у «Лукойла». «Банк ВТБ частично финансировал данную сделку. Оставшаяся часть была профинансирована средствами "Открытия". Кредит предоставлен на рыночных условиях», – сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе ВТБ. Эту информацию подтвердили агентству и в пресс-службе «Открытия».

Источник, близкий к одной из сторон сделки, сообщил «Интерфаксу», что заемное финансирование обеспечено акциями приобретаемой компании и еще одного актива.

Другой источник сообщил, что «Открытие» профинансировало за счет своих средств «существенную часть» сделки. «Залогом по кредиту являются акции приобретаемой компании и другой актив, входящий в периметр сделки», - уточнил он.

25 мая стало известно, что «Лукойл» закрыл сделку по продаже «Архангельскгеолдобычи» компании «Открытые промышленные инвестиции» (входит в группу «Открытие»). Сумма сделки составила $1,45 млрд.