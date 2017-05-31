Заседание мониторингового комитета при ОПЕК может пройти в России 22–24 июля

Следующее заседание министерского мониторингового комитета при ОПЕК по сокращению добычи нефти может пройти в России 22-24 июля. Об этом сообщил в среду министр энергетики России Александр Новак.

«Мы обсуждали с Баркиндо [генеральный секретарь ОПЕК] возможность проведения [заседания комитета] в июле, 22-24 числа. Я думаю, что мы согласуем эту дату со всеми участниками комитета», - сказал министр (цитаты по ТАСС).

Он подтвердил, что заседание состоится в России, но город еще предстоит обсудить.

Новак добавил, что Россия и ОПЕК обсуждают возможность проведения министерских встреч на постоянной основе не реже одного раза в год в составе стран картеля и вне организации. «Мы считаем, что действительно нужна площадка, на которой консолидировались бы страны ОПЕК, она также могла бы продолжать свою работу и по окончании действия соглашения о прекращении добычи», - указал он.

По словам министра, дано поручение такие предложения подготовить и на очередном заседании комитета они будут озвучены. «Услышим эти предложения с тем, чтобы на министерской встрече в ноябре обсудить», - заключил Новак.

Цены на нефть усилили падение на торгах в среду, подтверждая опасения инвесторов, что предпринимаемые ОПЕК+ меры по сокращению добычи не смогут в значительной степени поспособствовать снижению запасов топлива на глобальном рынке.

Стоимость июльских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 14.55 мск опустилась на $1,44 (2,78%) до $50,4 за баррель. Цена фьючерса на нефть WTI на июль на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) опустилась к этому времени на $1,14 (2,3%) до $48,52 за баррель, отмечает «Интерфакс».

Внимание рынка также направлено на еженедельный отчет министерства энергетики США о запасах нефти, бензина и дистиллятов в стране, который будет опубликован в четверг, поскольку понедельник был выходным днем.