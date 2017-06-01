«Газпром нефть» обсудит с Курдистаном участие в новых проектах в регионе

Гендиректор ПАО «Газпром нефть» Александр Дюков сообщил, что компания намерена обсудить с Курдистаном участие в новых проектах в регионе. «Делегация Курдистана присутствует на ПМЭФе. Мы планируем встречу, чтобы обсудить текущие проекты компании, а также возможные новые проекты "Газпром нефти" в регионе», — сказал Дюков. Сейчас «Газпром нефть» работает на проекте Бадра в Ираке и на трех проектах в иракском Курдистане.

Дюков также сообщил, что «Газпром нефть» сегодня на Петербургском международном экономическом форуме подпишет с американской корпорацией Halliburton соглашение о повышении качества запасов нефти. «Соглашение будет направлено на совместную работу наших компаний по адаптации их высокотехнологичных операций, таких как бурение многослойных скважин, многостадийные разрывы. Эти технологии есть на рынке, но важно их адаптировать», — сказал гендиректор «Газпром нефти».

Компания считает, что цена нефти на уровне $50-55 за баррель сейчас является оптимальной для рынка, отметил Дюков. «Соглашение [о сокращении добычи нефти] попробует рынок сбалансировать. Никто не сможет сейчас сказать, какой будет равновесный ценовой уровень. Я надеюсь, что он будет в районе $50-55 за баррель», — сказал Дюков. При этом он добавил, что «Газпром нефть» будет инвестировать в добычу даже при цене нефти $20 за баррель.