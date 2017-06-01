Главным тренером «Зенита» стал итальянец Роберто Манчини

Санкт-петербургский футбольный клуб «Зенит» заключил трехлетний контракт с возможностью продления еще на два сезона с итальянским тренером Роберто Манчини. Об этом сообщается на официальном сайте клуба. «Футбольный клуб «Зенит» приветствует Роберто Манчини в Петербурге и желает удачи в качестве главного тренера сине-бело-голубых!» — говорится в сообщении.

Манчини родился 27 ноября 1964 г. в итальянском Ези. Был признан лучшим футболистом Серии А сезона-1996/97. Манчини начал профессиональную карьеру в «Болонье», за которую отыграл 30 матчей и забил 9 мячей. С 1982 г. по 1997 г. выступал за «Сампдорию» (424 матча, забил 132 мяча), в составе которой он стал чемпионом Италии, четырехкратным обладателем Кубка страны, победителем Кубка кубков и дважды становился лучшим футболистом сезона по версии ежемесячника Guerin Sportivo.

Тренерскую карьеру Манчини начал в 2000 г., став ассистентом Свена-Ерана Эрикссона в «Лацио». Дебют в качестве главного тренера состоялся в «Фиорентине» — за год работы с командой он выиграл Кубок Италии. Следующие два года Манчини возглавлял «Лацио». В 2004 г. начал тренировать «Интер», под его руководством команда трижды подряд выигрывала Серию А, дважды побеждала в Кубке страны и один раз завоевала Суперкубок Италии.

В декабре 2009 г. Манчини возглавил «Манчестер Сити». В следующем сезоне он вместе с командой завоевал Кубок Англии, который стал первым трофеем для клуба за 35 лет. В мае 2012 г. команда выиграла Премьер-лигу впервые с 1968 г. Через несколько месяцев Манчини стал обладателем своего третьего английского трофея — Суперкубка страны.