«Газпром нефть» и Shell подписали меморандум о взаимопонимании

ПАО «Газпром нефть» и нидерландско-британская нефтегазовая компания Shell на Петербургском международном экономическом форуме подписали меморандум о взаимопонимании в реализации совместных проектов, сообщается на сайте российской компании. Подписи под документом поставили первый заместитель генерального директора «Газпром нефти» Вадим Яковлев и председатель концерна Shell в России Оливье Лазар.

«Подписанный сегодня меморандум о взаимопонимании подтверждает общую заинтересованность в дальнейшем совместном развитии», — сказал Яковлев.

«Газпром нефть» и Shell на паритетных началах участвуют в двух совместных предприятиях в сфере разведки и добычи: «Салым петролеум девелопмент» и «Ханты-Мансийский нефтегазовый союз». Первое с 2003 г. занимается освоением Салымской группы нефтяных месторождений (суммарные извлекаемые запасы — 140 млн т) в ХМАО. Второе СП, созданное в 2013 г., занимается геологическим изучением и оценкой несланцевых нефтяных месторождений в Западной Сибири. Кроме того, «Газпром нефть» и Shell сотрудничают в сфере поставок бункерного топлива.