«Газпром» за 5 месяцев увеличил поставки газа в Европу на 9,5 млрд кубометров

«Газпром» за 5 месяцев 2017 г. увеличил поставки газа в Европу на 9,5 млрд кубометров. Об этом на Петербургском международном экономическом форуме заявил предправления газового холдинга Алексей Миллер.

«С начала 2017 г., с 1 января, поставки выросли на 9,5 млрд кубометров», - сказал он. Миллер также отметил рост поставок в Германию, Великобританию, Францию, Нидерланды, Данию, Австрию и Польшу.

При подготовке к зиме «Газпром» будет больше внимания уделять закачке газа в ПХГ в Европе. «Мы уже сейчас понимаем, что этой зимой отбор будет больше, чем прошлой зимой», - сказал он.