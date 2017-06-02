Опасные производства приостановят работу на время Кубка конфедераций и ЧМ-2018

В городах, принимающих Кубок конфедераций 2017 г. и чемпионат мира по футболу 2018 г., будет приостановлена деятельность опасных производств на время проведения соревнований. Также не будут работать и организации, которые используют источники ионизирующего излучения, опасные химические и биологические вещества, радиоактивные и взрывчатые вещества. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения РФ.

Решение принято в соответствии с указом президента «Об особенностях применения усиленных мер безопасности в период проведения в Российской Федерации чемпионата мира по футболу FIFA 2018 г. и Кубка конфедераций FIFA 2017 г.». Какие именно производства должны будут приостановить работу, определит правительство.