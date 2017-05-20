В Санкт-Петербурге открылся парк конфедераций

Парк конфедераций открылся сегодня на Конюшенной площади в Петербурге. В церемонии открытия приняли участие губернатор Петербурга Георгий Полтавченко, замминистра спорта Павел Новиков, космонавт Сергей Крикалев, экс-вратарь сборной России Вячеслав Малафеев и бразильская звезда футбола победитель чемпионата мира FIFA 2002, обладатель Кубка конфедераций FIFA 2005 Роналдиньо. Парк будет работать в Петербурге два дня — 20 и 21 мая. Ранее аналогичные парки уже посетили Москву, Сочи и Казань.

Павел Новиков на открытии отметил, что Петербург готов к Кубку конфедераций на 100% — и стадион, и все тренировочные площадки.

Вячеслав Малафеев и Сергей Крикалев были объявлены послами Санкт-Петербурга на Кубке конфедераций.

После открытия Вячеслав Малафеев и Роналдиньо, а также два юных футболиста Егор и Саша сыграли с «робокипером» — роботом-вратарем, который реагирует на мяч быстрее живых голкиперов благодаря специальным датчикам. Ни Роналдиньо, ни Малафеев забить ему гол не смогли, зато справились мальчик Саша и несколько обычных гостей парка, которые получили шанс выиграть билеты на игры Кубка конфедераций.

Всего, по словам организаторов, будет разыграно 30 билетов на игры, которые будут проходить в Петербурге. Таких матчей будет четыре, в том числе полуфинал. Для того чтобы поучаствовать в розыгрыше, желающим нужно принять участие в как можно большем количестве состязаний в парке — поиграть с «робокипером», поучаствовать в викторине для знатоков футбола, сыграть в настольный футбол и в Teqball — смесь футбола с настольным теннисом.

Во время церемонии открытия парк посетило около сотни человек, но потом их число стало прибывать. К главному трофею — Кубку конфедераций, с которым можно сделать фотографию, к волку Забиваке и к «робокиперу» выстроились длинные очереди.

Завтра в парке состоится гала-матч мировых и российских звезд футбола на мини-поле. За сборную легенд FIFA сыграют французский фуболист Марсель Десайи и бразилец Роналдиньо, чемпионы мира и обладатели Кубка конфедераций FIFA английский футболист Харри Кьюэлл и нигерийский футболист Джей-Джей Окоча, а также известный португальский футболист Витор Байя и экс-полузащитник сборной Аргентины Пабло Аймар. Их соперниками станут игроки сборной России Александр Мостовой, Алексей Смертин, Дмитрий Булыкин, а также экс-защитник московского «Локомотива» и сборной Дмитрий Сенников и экс-игроки петербургского «Зенита» и сборной России — полузащитник Владислав Радимов и вратарь Вячеслав Малафеев.

Малафеев позвал на этот матч губернатора Петербурга Георгия Полтавченко, сказав, что против таких звезд им нужен «административный ресурс». Но губернатор пожелал сборной удачи и без административного ресурса.

Кубок конфедераций пройдет в России с 17 июня по 2 июля. Первый матч Россия — Новая Зеландия состоится 17 июня в Петербурге на стадионе «Арена Санкт-Петербург». В группе со сборной России сыграют команды Новой Зеландии, Португалии и Мексики.