Мантуров: на встрече Путина с бизнесом говорили о совершенствовании проектов

На встрече российского президента Владимира Путина с представителями зарубежного бизнесом говорили не о проблемах, а о совершенствовании текущих проектов, передает ТАСС со ссылкой на слова министра промышленности и торговли России Денис Мантуров в кулуарах Петербургского международного экономического форума.

«В основном говорили не о проблемах, а о тех идеях, которые есть у бизнеса в части совершенствования тех проектов и направлений, которые реализовывают и которыми занимаются», - сказал он.

Например, представитель Siemens рассказал главе государства о проектах и направлениях работы по дигитализации, цифровизации производства. Представитель фармацевтической Sanofi сообщил, что компания поставляет инсулин с предприятия в Орловской области за границу. На встрече было особо отмечено, что подобные проекты необходимо «дальше культивировать», заключил Мантуров.