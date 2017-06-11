ЕК получила мандат на ведение переговоров по «Северному потоку – 2» в спецрежиме

Еврокомиссия (ЕК) получила мандат на ведение переговоров с Россией по строительству газопровода «Северный поток - 2» в специальном режиме. Об этом сообщил заместитель председателя ЕК по делам Энергосоюза Марош Шефчович. «Комиссия одобрила мандат, и сегодня мы должны представить его странам-участницам. У нас есть право не только участвовать в дебатах, но и предлагать добавки в текст. Я поддерживаю позицию министра Новака о том, что им нужно внимательно изучить мандат, надеюсь, мы и дальше будем обсуждать этот вопрос — наверное, уже в сентябре», — сказал Шефчович.

В свою очередь министр энергетики России Александр Новак отметил, что в Минэнерго этот документ еще не видели. «Мы должны будем его изучить. Наша позиция заключается в том, что строительство этого инфраструктурного проекта осуществляется коммерческими компаниями. Это коммерческий проект», — сказал Новак. Он подтвердил, что консультации по этому вопросу будут продолжены в конце августа — начале сентября.

Ввод в строй второй ветки «Северного потока» намечен на конец 2019 г. Трубопровод должен пройти по дну Балтийского моря от российского побережья до побережья Германии. Капитальные затраты оцениваются в 8 млрд евро, а общая стоимость проекта с учетом привлечения проектного финансирования — в 9,9 млрд евро. Для планирования, строительства и эксплуатации газопровода была создана швейцарская Nord Stream 2 AG, которая сейчас полностью принадлежит «Газпрому».