«Газпром» планирует повторить рекорд по поставкам газа в Западную Европу

«У всех плохое лето, а у нас хорошее», – заявил на пресс-конференции 6 июня зампред правления «Газпрома» Александр Медведев. Он напомнил, что в прошлом году компания поставила Западной Европе рекордные 228 млрд куб. м газа, и добавил, что и в этом «Газпром» намерен отчитаться о рекордных поставках, тем более что запас газа в ПХГ Европы минимальный. Спрос на газ в Европе будет расти в 2017 г. По прогнозу «Газпрома», в Германии ожидается рост спроса на 6%, в Нидерландах – на 8%, сказала гендиректор «Газпром экспорта» Елена Бурмистрова.

В 2016 г. «Газпром» провел три аукциона по поставкам газа в Европу. Они показали свою эффективность, сказала Бурмистрова. «Мы не исключаем проведение аукционов и в 2017 г., – продолжила она. – Мы идем опережающими темпами по поставкам газа в Европу». При необходимости новые аукционы могут быть проведены ближе к осенне-зимнему периоду, добавила руководитель «Газпром экспорта».

Медведев также отметил, что реализация проекта «Северный поток – 2» идет по графику и началось строительство «Турецкого потока».