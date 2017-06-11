Airbus может перенести производство из Великобритании из-за Brexit

Компания Airbus готова перенести производство новых моделей самолетов из Великобритании, если ее требования о свободном передвижении рабочей силы, торговых тарифах и правовом регулировании не будут учтены при Brexit. Об этом пишет британская газета Sunday Times.

Сейчас компания производит крылья для самолетов в Филтоне и Бротоне, на предприятиях работают в общей сложности 10 000 человек. Исполнительный директор Airbus Фабрис Брежье пояснил, что текущие проекты, такие как работа над самолетами А320 и А380 Superjumbo, будут осуществляться на британских предприятиях, а производство новых моделей может «переехать».

«Очень легко создать новый завод для новых производств где-нибудь в мире. У нас будет много предложений», — заявил Брежье. Sunday Times отмечает, что свою поддержку может предложить Германия.