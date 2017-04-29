Евросоюз утвердил принципы ведения переговоров с Великобританией о Brexit

Переговоры о Brexit, по замыслу лидеров ЕС, будут проходить в несколько этапов

Указания к диалогу с Лондоном были приняты за 4 минуты, что является абсолютным рекордом

Лидеры 27 стран—членов Европейского союза в субботу в Брюсселе обсудили принципы предстоящих переговоров о выходе Великобритании из ЕС. На встрече были единогласно приняты выработанные директивы для диалога о Brexit. «Основополагающие принципы приняты единогласно. Твердый и справедливый мандат 27 стран ЕС на переговоры по Brexit готов», — написал председатель Европейского совета Дональд Туск в Twitter.

Принципы были приняты молниеносно, заседание длилось менее 15 мин. По словам председателя Еврокомиссии Жан-Клода Юнкера, дискуссия завершилась за 4 мин., что является абсолютным рекордом. «Сегодня в первый и последний раз мы закончили за четыре минуты. Не ждите, что такое повторится снова», — заявил он (цитата по ТАСС). Западные СМИ отмечают, что лидеры стран ЕС продемонстрировали в данном вопросе беспрецедентное единство.

В принятых указаниях отмечается, что решение Великобритании выйти из ЕС «создает значительную неопределенность» для населения и бизнеса, которая может повлечь за собой сбои как в Великобритании, так и в других странах ЕС. «Граждане, которые построили свою жизнь на основе прав, вытекающих из членства Великобритании в ЕС, сталкиваются с перспективной их потери. Бизнес потеряет предсказуемость и уверенность, которая дается законодательством ЕС. Это также повлияет и на органы государственной власти», — говорится в документе (цитата «РИА Новости»).

Вести переговоры с Великобританией будет Еврокомиссия. На пресс-конференции после саммита Юнкер заявил, что «это будут сложные переговоры». В указаниях отмечается, что Евросоюз «подготовится, чтобы справиться с ситуацией, если переговоры окажутся неудачными».

Emmanuel Dunand / AP Сегодня, 29 марта, в Брюсселе посланник Великобритании, британский посол в ЕС сэр Тим Бэрроу (слева), вручил председателю Европейского совета Дональду Туску официальное извещение о выходе из состава ЕС, передали СМИ 1/10 OLI SCARFF / AFP Этот шаг, последовавший через девять месяцев после исторического референдума о Brexit, запускает двухлетнюю процедуру выхода Великобритании из Евросоюза в соответствии со впервые применяемой статьей 50 Договора о Европейском союзе. На фото акция сторонников членства в ЕС 2/10 Christopher Furlong / AP 28 марта британский премьер-министр Тереза Мэй подписала письмо руководству Евросоюза о начале процедуры выхода Великобритании из ЕС в соответствии со статьей 50 Лиссабонского договора 3/10 Stefan Wermuth / Reuters После доставки письма Тереза Мэй в парламенте сделает соответствующее заявление и призовет поддержать действия правительства, которое выполняет волю избирателей, проголосовавших за Brexit на референдуме в июне 2016 г. На фото протестующий у здания парламента в Лондоне 4/10 DANIEL SORABJI / AFP Газетные передовицы: «Свобода» и «Сегодня Великобритания делает шаг в неизвестность» 5/10 Matt Dunham / AP Британскому правительству предстоят переговоры с ЕС об условиях выхода и дальнейшего сосуществования 6/10 Thierry Monasse / AP 29 апреля ЕС попытается выработать общую позицию на предстоящих переговорах на саммите с участием уже 27 стран и даст Еврокомиссии мандат на проведение этих переговоров. На фото праздничный торт Партии независимости Соединенного Королевства (UKIP) 7/10 OLI SCARFF / AFP В мае Еврокомиссией должны быть опубликованы общие положения переговорной позиции 8/10 Daniel LEAL-OLIVAS / AFP Сторонники и противники Brexit в Лондоне 9/10 Matt Dunham / AP Сторонник членства в ЕС 10/10

Первым приоритетом в переговорах с Лондоном будет сохранение прав граждан ЕС и Соединенного королевства, затронутых Brexit. «Право каждого гражданина ЕС, а также членов его или ее семьи, жить, работать и получать образование в любой стране Евросоюза является фундаментальным аспектом Евросоюза. Наравне с другими правами в рамках законодательства ЕС, это сформировало жизнь и выбор миллионов людей», — отмечается в документе.

В нем также говорится, что Великобритания должна выполнять финансовые обязательства члена Евросоюза, которые она на себя брала, вплоть до выхода из ЕС. Также от Лондона ждут выполнения части международных обязательств. «Евросоюз сохранит свои права и обязанности, связанные с международными соглашениями. В этом отношении Евросовет ожидает, что Великобритания будет уважать свою долю всех международных обязательств, взятых на себя в рамках членства в ЕС», — следует из указаний.

Третьим по важности пунктом переговоров станет вопрос о границах Ирландии, сообщил Туск. «Первым приоритетом станут гарантии нашим гражданам, финансы и вопрос о границе Ирландии», — сказал он.

Переговоры о Brexit, по замыслу лидеров ЕС, будут проходить в несколько этапов. На первом из них будут обсуждаться последствия выхода Британии из Евросоюза для граждан, бизнеса и международных партнеров, а также права и обязанности Великобритании. На втором этапе планируется обсудить отношения ЕС и Британии после Brexit. Отмечается, что до полного выходя страны из состава Евросоюза возможно будет заключить только «переходные договоренности». Соглашения, касающиеся будущих отношений Брюсселя и Лондона, можно будет заключить только после завершения Brexit.

Переговоры начнутся после 8 июня, то есть после внеочередных выборов в Великобритании, сказал Юнкер на пресс-конференции. Они должны закончиться не позднее 29 марта 2019 г., говорится в указаниях.