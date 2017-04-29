Международные отношения

Евросоюз утвердил принципы ведения переговоров с Великобританией о Brexit

Указания к диалогу с Лондоном были приняты за 4 минуты, что является абсолютным рекордом
Переговоры о Brexit, по замыслу лидеров ЕС, будут проходить в несколько этапов
Переговоры о Brexit, по замыслу лидеров ЕС, будут проходить в несколько этапов
OLI SCARFF / AFP

Лидеры 27 стран—членов Европейского союза в субботу в Брюсселе обсудили принципы предстоящих переговоров о выходе Великобритании из ЕС. На встрече были единогласно приняты выработанные директивы для диалога о Brexit. «Основополагающие принципы приняты единогласно. Твердый и справедливый мандат 27 стран ЕС на переговоры по Brexit готов», — написал председатель Европейского совета Дональд Туск в Twitter.

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Принципы были приняты молниеносно, заседание длилось менее 15 мин. По словам председателя Еврокомиссии Жан-Клода Юнкера, дискуссия завершилась за 4 мин., что является абсолютным рекордом. «Сегодня в первый и последний раз мы закончили за четыре минуты. Не ждите, что такое повторится снова», — заявил он (цитата по ТАСС). Западные СМИ отмечают, что лидеры стран ЕС продемонстрировали в данном вопросе беспрецедентное единство.

В принятых указаниях отмечается, что решение Великобритании выйти из ЕС «создает значительную неопределенность» для населения и бизнеса, которая может повлечь за собой сбои как в Великобритании, так и в других странах ЕС. «Граждане, которые построили свою жизнь на основе прав, вытекающих из членства Великобритании в ЕС, сталкиваются с перспективной их потери. Бизнес потеряет предсказуемость и уверенность, которая дается законодательством ЕС. Это также повлияет и на органы государственной власти», — говорится в документе (цитата «РИА Новости»).

Вести переговоры с Великобританией будет Еврокомиссия. На пресс-конференции после саммита Юнкер заявил, что «это будут сложные переговоры». В указаниях отмечается, что Евросоюз «подготовится, чтобы справиться с ситуацией, если переговоры окажутся неудачными».

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Сегодня, 29 марта, в Брюсселе посланник Великобритании, британский посол в ЕС сэр Тим Бэрроу (слева), вручил председателю Европейского совета Дональду Туску официальное извещение о выходе из состава ЕС, передали СМИ
Emmanuel Dunand / AP
Сегодня, 29 марта, в Брюсселе посланник Великобритании, британский посол в ЕС сэр Тим Бэрроу (слева), вручил председателю Европейского совета Дональду Туску официальное извещение о выходе из состава ЕС, передали СМИ
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Этот шаг, последовавший через девять месяцев после исторического референдума о Brexit, запускает двухлетнюю процедуру выхода Великобритании из Евросоюза в соответствии со впервые применяемой статьей 50 Договора о Европейском союзе. На фото акция сторонников членства в ЕС
OLI SCARFF / AFP
Этот шаг, последовавший через девять месяцев после исторического референдума о Brexit, запускает двухлетнюю процедуру выхода Великобритании из Евросоюза в соответствии со впервые применяемой статьей 50 Договора о Европейском союзе. На фото акция сторонников членства в ЕС
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После доставки письма Тереза Мэй в парламенте сделает соответствующее заявление и призовет поддержать действия правительства, которое выполняет волю избирателей, проголосовавших за Brexit на референдуме в июне 2016 г. На фото протестующий у здания парламента в Лондоне
Stefan Wermuth / Reuters
После доставки письма Тереза Мэй в парламенте сделает соответствующее заявление и призовет поддержать действия правительства, которое выполняет волю избирателей, проголосовавших за Brexit на референдуме в июне 2016 г. На фото протестующий у здания парламента в Лондоне
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DANIEL SORABJI / AFP
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Matt Dunham / AP
Британскому правительству предстоят переговоры с ЕС об условиях выхода и дальнейшего сосуществования
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29 апреля ЕС попытается выработать общую позицию на предстоящих переговорах на саммите с участием уже 27 стран и даст Еврокомиссии мандат на проведение этих переговоров. На фото праздничный торт Партии независимости Соединенного Королевства (UKIP)
Thierry Monasse / AP
29 апреля ЕС попытается выработать общую позицию на предстоящих переговорах на саммите с участием уже 27 стран и даст Еврокомиссии мандат на проведение этих переговоров. На фото праздничный торт Партии независимости Соединенного Королевства (UKIP)
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OLI SCARFF / AFP
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Сторонники и противники Brexit в Лондоне
Daniel LEAL-OLIVAS / AFP
Сторонники и противники Brexit в Лондоне
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Сторонник членства в ЕС
Matt Dunham / AP
Сторонник членства в ЕС
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Первым приоритетом в переговорах с Лондоном будет сохранение прав граждан ЕС и Соединенного королевства, затронутых Brexit. «Право каждого гражданина ЕС, а также членов его или ее семьи, жить, работать и получать образование в любой стране Евросоюза является фундаментальным аспектом Евросоюза. Наравне с другими правами в рамках законодательства ЕС, это сформировало жизнь и выбор миллионов людей», — отмечается в документе.

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В нем также говорится, что Великобритания должна выполнять финансовые обязательства члена Евросоюза, которые она на себя брала, вплоть до выхода из ЕС. Также от Лондона ждут выполнения части международных обязательств. «Евросоюз сохранит свои права и обязанности, связанные с международными соглашениями. В этом отношении Евросовет ожидает, что Великобритания будет уважать свою долю всех международных обязательств, взятых на себя в рамках членства в ЕС», — следует из указаний.

Третьим по важности пунктом переговоров станет вопрос о границах Ирландии, сообщил Туск. «Первым приоритетом станут гарантии нашим гражданам, финансы и вопрос о границе Ирландии», — сказал он.

Переговоры о Brexit, по замыслу лидеров ЕС, будут проходить в несколько этапов. На первом из них будут обсуждаться последствия выхода Британии из Евросоюза для граждан, бизнеса и международных партнеров, а также права и обязанности Великобритании. На втором этапе планируется обсудить отношения ЕС и Британии после Brexit. Отмечается, что до полного выходя страны из состава Евросоюза возможно будет заключить только «переходные договоренности». Соглашения, касающиеся будущих отношений Брюсселя и Лондона, можно будет заключить только после завершения Brexit.

Переговоры начнутся после 8 июня, то есть после внеочередных выборов в Великобритании, сказал Юнкер на пресс-конференции. Они должны закончиться не позднее 29 марта 2019 г., говорится в указаниях.

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