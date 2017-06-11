FIFA предоставила права на освещение Кубка конфедераций «Первому каналу», ВГТРК и «Матч ТВ»

Международная федерация футбола (FIFA) предоставила права на освещение матчей Кубка конфедераций в России консорциуму 2SPORT2, который представляют «Первый канал», ВГТРК и «Матч ТВ». «Мы очень рады работать с такими престижными вещательными партнерами для показа матчей Кубка конфедераций FIFA - 2017 в бесплатном эфире в стране-организаторе», — сказал главный коммерческий директор FIFA Филипп Ле Флок.

Ранее сообщалось, что между российскими телекомпаниями и FIFA достигнута договоренность о покупке прав на показ футбольных Кубка конфедераций и чемпионата мира. FIFA рассчитывала договориться с российскими телеканалами о продаже прав сразу на два соревнования и, как писал Bloomberg, совокупно получить около $120 млн. «Первый канал», ВГТРК и «Матч ТВ» позднее определятся между собой, кто показывает тот или иной матч.

Матчи Кубка конфедераций - 2017 пройдут с 17 июня по 2 июля в четырех российских городах — Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Сочи. Чемпионат мира по футболу пройдет в России в 2018 г.