«Лукойл» в 2018 году собирается погасить около $2 млрд кредитов

«Лукойл» рефинансировал подлежащие к погашению в 2018 г. $3 млрд кредитов. Теперь компании в следующем году предстоит погасить около $2 млрд кредитов, заявил первый вице-президент компании Александр Матыцын.

«Что касается нашего 2018 г. пикового, то в настоящий момент у нас осталось к погашению примерно $2,1 млрд, это 114 млрд руб. Мы потихонечку аккуратно срезали пик дальнейшего погашения с помощью имеющихся у нас ресурсов, что позволит более уверенно смотреть в финансовое будущее. Необходимость серьезных выплат не должна стать препятствием для наших амбициозных инвестиционной, операционной и дивидендной программ», - пояснил он.

По его словам, в 2017 г. «Лукойл» погасил еврооблигации на $500 млн согласно графику.

«Кроме этого, мы с начала года погасили кредит на 70 млрд руб. и привлекли кредит на $1 млрд. То есть, по существу, мы заменили рублевый кредит на долларовый в связи с волатильностью рубля и тем самым снизили процентную ставку. Все это происходит в рамках оптимизации портфеля», - сказал Матыцын.

В ближайшее время «Лукойл» не собирается размещать евробонды.