Турция возобновила поставки клубники и винограда в Россию

Турция возобновила поставки в Россию винограда и клубники. Ранее правительство исключило эту продукцию из списка запрещенной к ввозу, передает RNS со ссылкой на пресс-службу Федеральной таможенной службы (ФТС).

В ведомстве пояснили, что постановление правительства от 2 июня 2017 г. № 672, снимающее ограничения на ввоз ряда сельхозпродукции из Турции, вступило в силу с 10 июня. С 10 по 13 июня из Турции в Россию было ввезено 322,18 т свежей клубники и 2,92 т свежего винограда столовых сортов.

Согласно постановлению правительства из перечня запрещенных к ввозу в Россию были также исключены свежие и охлажденные огурцы и корнишоны, свежие яблоки, груши, земляника, а также части тушек, субпродуктов домашних кур и индеек.