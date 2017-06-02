Россельхознадзор допустил возможность импорта помидоров с трех турецких предприятий

Россельхознадзор допускает возможность поставок томатов с трех предприятий Турции, которые выпускают от 30 000 до 40 000 т в год. Речь идет о томатах от уже проверенных ведомством производителей, сказал на ПМЭФе руководитель службы Сергей Данкверт. Его цитирует «Интерфакс». «Остальных пока не можем допустить и не можем рассматривать», - сказал он. Он объяснил сложность допуска турецких помидоров на российский рынок с точки зрения безопасности: «Они выращиваются в маленьких теплицах и потом концентрируются в больших количествах (у оптовиков. - ИФ), когда нельзя найти ответственного за выпуск небезопасной продукции».

На вопрос, есть ли разница к требованиям продукции, которая поставляется на рынок и для переработки, чиновник ответил: «С точки зрения безопасности условия поставок для продукции, готовой к употреблению, и для переработки - одни и те же». При этом он напомнил, что Россельхознадзор проверял также и другие предприятия Турции, в частности по выращиванию перца, салата-латука, кабачков. «И по ним тоже сказали, что из 16 проверенных только половина может рассчитывать на поставки в Россию», - добавил он.

Ранее Россия и Турция договорились о возобновлении поставок на российский рынок всей турецкой сельхозпродукции, кроме помидоров. Объявляя о снятии ограничений, президент Владимир Путин объяснил, что российские производители томатов многое вложили в развитие производство и им нужно дать время, чтобы окупить инвестиции. Премьер-министр Дмитрий Медведев 2 мая подписал постановление правительства о снятии запрета на импорт, с исключением для томатов. Министр сельского хозяйства Александр Ткачев 1 июня заявил, что Россия намерена еще не менее трех лет ограждать свой рынок от турецких томатов, а за это время российским производителям нужно серьезно увеличить производство. «Мы уже в два раза снизили импорт томатов и производим у себя в стране 800 000 т… Нам нужно еще примерно полмиллиона тонн - это, как я говорил, три-пять лет, в зависимости от конъюнктуры рынка, внутреннего спроса», - сказал он. Для России производство томатов - «это растущая отрасль, нам нужно 5-7 лет, и мы закроем потребление», добавил министр.