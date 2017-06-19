Анонс «Ведомостей» на 20 июня 2017 года

В завтрашнем номере газеты и на сайте www.vedomosti.ru вы сможете узнать подробности о том, что

чаще всего при госзакупках совершается три нарушения;

57% людей покупают или бойкотируют товар из-за позиции бренда по политическим и социальным проблемам;

мультфильм «Тачки 3» зарабатывает основные деньги не на кинопрокате.

А также читайте эксклюзив «Ведомостей»: кто такой Джон Флэннери, новый гендиректор GE

и статью на полосе «Комментарии»: россияне верят, что завтра будет как вчера, не лучше и не хуже.

И это лишь малая часть информации, которую предлагают вам завтрашние «Ведомости».