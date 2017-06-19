Анонс «Ведомостей» на 20 июня 2017 года
В завтрашнем номере газеты и на сайте www.vedomosti.ru вы сможете узнать подробности о том, что
чаще всего при госзакупках совершается три нарушения;
57% людей покупают или бойкотируют товар из-за позиции бренда по политическим и социальным проблемам;
мультфильм «Тачки 3» зарабатывает основные деньги не на кинопрокате.
А также читайте эксклюзив «Ведомостей»: кто такой Джон Флэннери, новый гендиректор GE
и статью на полосе «Комментарии»: россияне верят, что завтра будет как вчера, не лучше и не хуже.
И это лишь малая часть информации, которую предлагают вам завтрашние «Ведомости».