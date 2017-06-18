Анонс «Ведомостей» на 19 июня 2017 года
В завтрашнем номере газеты и на сайте www.vedomosti.ru вы сможете узнать подробности о том, что
бурный рост промышленности в мае объясняется двумя факторами;
Госдума рискует не уложиться в график весенней сессии;
пранкеры разыграли управляющего Банком Англии.
А также читайте эксклюзив «Ведомостей»: как новый владелец РБК Григорий Березкин вошел в число богатейших россиян
и статью на полосе «Комментарии»: Росгвардия стремится показать свою особую значимость.
И это лишь малая часть информации, которую предлагают вам завтрашние «Ведомости».