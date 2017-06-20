Минпромторг: закон о мобильной торговле должен быть принят в этом году

Закон о нестационарной и мобильной торговле Госдума должна принять до конца 2017 г. Об этом заявил статс-секретарь - замминистра промышленности и торговли России Виктор Евтухов на совещании в Твери.

«Мы уверены, что закон этот будет принят в 2017 г.», - сказал он. По его словам, в законопроекте «детально прописаны права и обязанности малого бизнеса и местных или региональных властей».

В Минпромторге рассчитывают, что после его принятия вырастет спрос на мобильные торговые объекты. «Спрос должен вырасти до 50 000 штук в год. В законе будет четкое описание, что такое "мобильный торговый объект". Наши российские производители предлагают современные коммерческие автомобили, которые предназначены для нестационарной торговли», - пояснил он.

По его словам, развитие нестационарной торговли сможет снизить цену на продукты. «Цены в них, как показывает опыт города Москвы, на 10-15% ниже, чем даже в крупных дискаунт-сетях», - сказал Евтухов.