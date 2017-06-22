В Госдуму внесен проект об индексации акцизов в 2020 году

Правительство внесло в Госдуму законопроект, предусматривающий индексацию акцизных ставок на подакцизные товары в 2020 г. Документ опубликован в электронной базе данных нижней палаты парламента.

Законопроект предлагает индексировать акцизы на уровень инфляции, который согласно базовому прогнозу Минэкономразвития, в 2020 г. составит 4%. Эта мера «обеспечит дополнительные доходы бюджетной системы по сравнению с доходами, рассчитанными исходя из ставок, предусмотренных для 2019 года, в размере 56,2 млрд рублей», говорится в материалах к законопроекту.

В 2018-2019 гг. акцизы не планируется индексировать, это приведет к потере доходов федерального бюджета на уровне порядка 12 млрд руб. в 2018 г., подсчитали в правительстве.

Законопроект предлагает также изменить правила определения показателей, которые используются при расчете налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ) при добыче природного горючего газа организациями, являющимися собственниками объектов Единой системы газоснабжения, в четвертом квартале 2017 г. и в 2020 г. Законопроект предусматривает и продление до 31 декабря 2020 года срока действия увеличенной ставки НДПИ при добыче нефти, которая установлена на 2019 г.

Так, коэффициент в формуле расчета НДПИ для «Газпрома» уже в четвертом квартале 2017 г. хотят увеличить с 1,7969 до 2,2738. Также в 2020 г. сохранится повышенная ставка на газ, которая в 2019 г. увеличивается на 280 руб. за тысячу кубометров.