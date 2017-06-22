Акции «Системы» подскочили почти на 6% на новостях о возможности мирового соглашения

Акции АФК «Система» в четверг подорожали почти на 6% на новостях о том, что компания обратилась к «Роснефти» с предложением урегулировать спор вне суда, в рамках которого нефтяная компания и ее дочерняя «Башнефть» требуют от холдинга 170,6 млрд руб.

На Московской бирже акции АФК «Система» дорожали до 13,22 руб. (+5,8%), к 18:28 мск их стоимость составляла 12,96 руб. (+3,7%).

«Мы обратились к "Роснефти" с предложением эффективного механизма внесудебного урегулирования спора», - заявил президент АФК «Системы» Михаил Шамолин. Подробности предложения не раскрываются.