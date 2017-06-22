ЦБ не получал обращение АФК "Система" с просьбой провести расследование манипулирования рынком акций

Банк России пока не получал обращение АФК «Система» с просьбой провести расследование манипулирования акциями компании на рынке. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе регулятора.

«Обращение в Банк России пока не поступало, при поступлении оно будет рассмотрено в рамках проводимого анализа нестандартного поведения ценных бумаг АФК "Система", - сказали в пресс-службе. В ЦБ также уточнили, что регулятор постоянно отслеживает ход биржевых торгов.

АФК "Система" 21 июня обратилась в Банк России с просьбой провести расследование по факту попытки манипулирования акциями компании на рынке. Поводом для обращения послужил резкий рост стоимости акций компании на бирже после опубликования в картотеке арбитражных дел ходатайства "Роснефти" об отзыве иска к АФК. Позже данное ходатайство было удалено, а "Роснефть" заявила, что оно сфальсифицировано и обратилась в правоохранительные органы.

На фоне сообщений о том, что Арбитражный суд Башкирии зарегистрировал ходатайство "Роснефти" и "Башнефти" об отказе от иска к АФК "Система" на 170,6 млрд руб., акции АФК "Системы" на торгах Московской биржи выросли на 17,6% (до 15,365 руб. за бумагу). Однако после опровержения "Роснефтью" факта отказа от иска к АФК акции компании замедлили рост до 5,3% (до 13,765 руб. за бумагу).