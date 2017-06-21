«Система» попросила ЦБ расследовать попытку манипулирования ее акциями

АФК «Система» попросила Банк России расследовать попытку манипулирования котировками ее акций, сообщил официальный представитель компании Сергей Копытов.

Во вторник, 20 июня, Арбитражный суд Башкирии зарегистрировал ходатайство якобы от «Роснефти» и «Башнефти» об отказе от иска к «Системе» в связи с заключением мирового соглашения. Уведомление о регистрации ходатайства появилось на сайте картотеки арбитражных дел. Это привело к росту котировок акций АФК «Система» почти на 20%. Через 4 минуты после появления уведомления «Роснефть» опровергла информацию об отказе от иска, котировки акций АФК «Система» упали.

Главный исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин заявил, что ходатайство об отзыве иска «Роснефти» и «Башнефти» к АФК «Система», поступившее в суд, является провокацией и подделкой, но объем сделок с акциями «Системы» на фоне этой информации составил 2 млрд руб.

По информации Сечина, сама АФК «Система» не продавала в этот момент свои бумаги. «Мы материалы передали в правоохранительные органы по этому поводу», - добавил руководитель «Роснефти». АФК «Система» не обращалась к «Роснефти» с предложением о заключении мирового соглашения, уточнил он.

В мае «Роснефть» и «Башнефть» подали к «Системе» иск сначала в московский, затем в башкирский арбитраж (впоследствии к их требованиям присоединилась Башкирия, владелец 25% «Башнефти»). Сумма исковых требований составила 106,6 млрд руб., а впоследствии была увеличена до 170,6 млрд руб., исходя из обесценения рубля к доллару. Размер требований определен суммированием ряда убытков, причиненных, по мнению истцов, «Башнефти» в результате действий АФК «Система» по реорганизации нефтяной компании в 2014 г. Основное заседание Арбитражного суда Башкирии назначено на 27 июня.