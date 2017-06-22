«Роснефть» направит на дивиденды за 2016 год 35% прибыли по МСФО

Акционеры «Роснефти» одобрили выплату дивидендов по итогам прошлого года в размере 5 руб. 98 коп. на одну обыкновенную акцию. Таким образом, на дивиденды будет направлено 35% чистой прибыли по МСФО, или 63,4 млрд. руб.

Ранее сегодня главный исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин предложил акционерам на годовом собрании обсудить повышение дивидендов до 50% от прибыли по МСФО уже с 2017 г. По его словам, это решение повысит капитализацию компании. Недавно в июне президент России Владимир Путин попросил Сечина вернуться на годовом собрании «к вопросам фискального характера, а именно к выплате 50% дивидендов от чистой прибыли».